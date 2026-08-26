Seduta di acquisti a Wall Street trainata dal tech in attesa di Nvidia

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street sostenuta dagli acquisti sul comparto tech mentre cresce l'attesa per le nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale che dovrebbero emergere dalla trimestrale di Nvidia .



Occhi anche sul PCE di luglio per ulteriori segnali sull'andamento dell'inflazione utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.



Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.



Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l' S&P-500 , che arriva a 7.677 punti.



In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,64%); con analoga direzione, leggermente positivo l' S&P 100 (+0,38%).



Informatica (+0,98%) e telecomunicazioni (+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,70%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,87%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Merck (+3,84%), Nvidia (+2,19%), Goldman Sachs (+2,18%) e IBM (+1,36%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nike , che ha terminato le contrattazioni a -3,12%.



Soffre McDonald's , che evidenzia una perdita dell'1,63%.



Preda dei venditori Salesforce , con un decremento dell'1,61%.



Si concentrano le vendite su Chevron , che soffre un calo dell'1,58%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Cadence Design Systems (+5,06%), Advanced Micro Devices (+4,91%), Marvell Technology (+4,85%) e AppLovin (+4,00%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Zscaler , che ha archiviato la seduta a -4,34%.



Crolla Thomson Reuters , con una flessione del 3,90%.



Vendite su Intuit , che registra un ribasso del 3,37%.



Seduta negativa per Palo Alto Networks , che mostra una perdita del 3,10%.

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