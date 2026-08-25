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New York: senza freni Cadence Design Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: senza freni Cadence Design Systems
Prepotente rialzo per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che mostra una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti.
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