Lettura rialzista per Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Chiusura in rosso per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , componente del Nasdaq 100 , che termina la seduta segnando un calo dell'1,04%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 337,1 USD, con stop loss posto a quota 325,2, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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