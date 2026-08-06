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Lettura rialzista per Cadence Design Systems

Finanza
Lettura rialzista per Cadence Design Systems
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Chiusura in rosso per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, componente del Nasdaq 100, che termina la seduta segnando un calo dell'1,04%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 337,1 USD, con stop loss posto a quota 325,2, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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