Parigi: rosso per Safran

(Teleborsa) - Ribasso per la società ingegneristica , che presenta una flessione dell'1,94%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





L'esame di breve periodo di Safran classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 357,3 Euro e primo supporto individuato a 352,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 362,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```