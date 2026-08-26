Milano 15:24
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Parigi: andamento sostenuto per Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Safran
Bene la società ingegneristica, con un rialzo dell'1,95%.
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