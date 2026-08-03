Parigi: si muove a passi da gigante Safran
(Teleborsa) - Effervescente la società ingegneristica, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,90%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Safran mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,61%, rispetto a +2,55% dell'indice di Parigi).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della multinazionale francese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 354 Euro. Primo supporto visto a 347,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 343,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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