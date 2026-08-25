Siemens Energy in denaro a Francoforte su ipotesi cessione turbine a vapore

(Teleborsa) - Siemens Energy viaggia in deciso rialzo a Francoforte, riportando un progresso del 2,2%, in vista della possibile cessione della quota di maggioranza della divisione compressori e turbine a vapore. Secondo una anticipazione di Bloomberg, che cita fonti vicine alla vicenda, la società avrebbe contattato Goldman Sachs in vista della ricezione delle offerte.



Il Board dovrebbe riunirsi oggi per decidere come procedere con la cessione della divisione Transformation of Industry, che potrebbe valere oltre 10 miliardi di euro.



Diverse società di private equity, fra cui CVC Capital Partners, EQT, Bain Capital, Brookfield e KKR, starebbero valutando di presentare un'offerta. Al momento le trattative sono ancora in corso e non vi è certezza che l'interesse potenziale si concretizzi in offerte formali.



Dell'eventuale cessione del business turbine aveva già parlato la stampa specializzata del settore, indicando che i motivi sottostanti la decisione avrebbero a che vedere con l'aspettativa del management di aumento dei margini e creazione di valore per gli azionisti.







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