Tensione Washington- Ottawa: Trump alza dazi su auto e acciaio

(Teleborsa) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia che a partire "dal primo gennaio 2027 i dazi su tutte le auto, i camion (grandi e piccoli), la componentistica automobilistica e l'acciaio" canadesi "saliranno al 50%".



In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente attaccata il Canada per aver "truffato" gli Stati Uniti per anni con i "loro dazi scandalosamente elevati sui nostri agricoltori e sui prodotti agricoli.



“Il Canada sta derubando gli Stati Uniti d’America da anni”, ha scritto, accusando il partner commerciale di lunga data di danneggiare gli agricoltori statunitensi attraverso le proprie politiche tariffarie. “Non è sostenibile, e NON LO SARÀ PIÙ!", ha tuonato Trump.



Lo scorso sabato, dopo giorni di trattative serrate tra Washington e Ottawa che non hanno portato al risultato sperato, gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 50% su circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi, tra cui ad esempio vino, cemento e mazze da hockey. Dazi imposti in risposta a presunte discriminazioni commerciali canadesi nei confronti di automobili, alcolici e prodotti lattiero-caseari statunitensi.



Sempre su Truth, Trump ha anche dichiarato che l'Iran "sta completamente collassando". Il segretario al Tesoro americano ha infatti alzato il velo su 'Operation Economic Outcast' che ha come obiettivo soprattutto quello di tagliare tutti i legami finanziari del regime e "soffocarlo", appunto, economicamente. Nel mirino, dunque, non solo l'Iran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina.

























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