Londra: risultato positivo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che avanza bene del 2,97%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Auto Trader Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Auto Trader Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,458 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,34. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,576.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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