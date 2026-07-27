Londra: brillante l'andamento di Auto Trader Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che avanza bene del 2,09%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Auto Trader Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,973 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,007. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,954.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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