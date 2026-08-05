Londra: movimento negativo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Retrocede la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , con un ribasso del 2,02%.



La tendenza ad una settimana di Auto Trader Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Auto Trader Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,307 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,191. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,423.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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