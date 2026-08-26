Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 6.511 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 6.406 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'Eurostoxx 50 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 6.511.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)