"Buy" per Charter Communications
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Grande giornata per la società di servizi di comunicazione a banda larga, tra i componenti del Nasdaq 100, che mette a segno un rialzo del 3,22%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 155,1 USD, con stop loss posto a quota 148,9 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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