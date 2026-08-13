Eventi e scadenze del 13 agosto 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Giovedì 13/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo
Aziende:
Applied Materials - Risultati di periodo
Brookfield - Risultati di periodo
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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