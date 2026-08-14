Eventi e scadenze del 14 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 14/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Rating sovrano - Gran Bretagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT





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