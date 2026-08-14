Milano 11:58
53.719 +0,05%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 11:58
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Francoforte 11:57
26.491 +0,73%

Eventi e scadenze del 14 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
Eventi e scadenze del 14 agosto 2026
(Teleborsa) -

Venerdì 14/08/2026


Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Rating sovrano - Gran Bretagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito
Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT


(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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