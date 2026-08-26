Forti vendite su Intuit in scia ai downgrade dopo guidance deludente

Le vendite seguono il crollo nel premarket

(Teleborsa) - Apertura a tinte rosse a Wall Street per Intuit dopo che gli analisti hanno declassato la società che sviluppa software e servizi finanziari in scia a prospettive di crescita più deboli e segnali che le pressioni competitive si stanno espandendo oltre il business TurboTax.



Nel quarto trimestre 2026 i ricavi sono aumentati del 13,6% a 4,35 miliardi di dollari, superando le stime di 4,27 miliardi di dollari. E nell'intero esercizio il fatturato è cresciuto del 14% a 21,4 miliardi.



Tuttavia, per l’anno fiscale 2027 la società ha previsto ricavi compresi tra 23,28 e 23,51 miliardi di dollari, implicando una crescita del 9%-10%, in calo rispetto al 14% del 2026 e al di sotto della stima degli analisti di 23,72 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG. Intuit ha attribuito il rallentamento alle vendite più deboli di Mailchimp, al continuo calo dei prodotti desktop e a un ricavo medio per cliente TurboTax inferiore, a seguito di modifiche volte ad attrarre un maggior numero di utenti.



A valle di questi dati, JPMorgan ha abbassato il proprio rating su Intuit a Neutral da Overweight, riducendo anche il target di prezzo a dicembre 2027 a 331 dollari da 605 dollari. Il broker ha affermato che i rischi di disruption si sono estesi al segmento Global Business Solutions, incentrato su QuickBooks, e non solo a TurboTax. Di conseguenza, JPMorgan ha abbassato le sue previsioni di crescita dei ricavi triennali per Intuit a una cifra alta, sebbene gli analisti abbiano notato che rimane spazio per l’espansione del margine operativo.



Anche Bank of America ha declassato Intuit, portando la raccomandazione a Neutral da Buy, riducendo il proprio obiettivo di prezzo a 360 dollari da 400 dollari. "La debole guidance FY27 di Intuit riflette tendenze che sembrano essere contrarie alle aspettative degli investitori", hanno affermato gli analisti, sottolineando che i risultati suggeriscono che TurboTax sta perdendo quote a favore di alternative basate sull’intelligenza artificiale a basso costo, piuttosto che beneficiare di offerte assistite di maggior valore.



Entrambi i broker ritengono che l’anno fiscale 2027 sarà un anno di investimenti più consistenti per Intuit, poiché la società punta su prezzi più bassi, offerte promozionali ed espansione della distribuzione per ricostruire il proprio pipeline di nuovi clienti.

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