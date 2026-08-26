Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek

(Teleborsa) - Sottotono Nemetschek , che passa di mano con un calo dell'1,97%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nemetschek rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Nemetschek mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 65,23 Euro. Rischio di discesa fino a 64,08 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 66,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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