GAS, indice IGI scende a 70,39 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 26 agosto è pari a 70,39 euro/MWh, in ribasso rispetto al 25 agosto attestatosi a 71,64 euro/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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