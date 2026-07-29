Milano 17:13
51.464 -0,45%
Nasdaq 17:13
27.446 -1,14%
Dow Jones 17:13
51.944 -1,52%
Londra 17:14
10.906 +0,32%
Francoforte 17:13
25.493 +0,11%

Londra: si concentrano le vendite su Diploma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Diploma
Pressione sul produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che tratta con una perdita del 2,22%.
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