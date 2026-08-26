Milano positiva con gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB .



Gli investitori restano cauti in attesa dei risultati in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale. In giornata anche il PIL e il PCE statunitensi, dai quali sono previsti ulteriori segnali utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.



Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.



Il sentiment beneficia intanto del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno discutendo un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,167. Vendite diffuse sull' oro , che continua la giornata a 4.622,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 80,25 dollari per barile, in forte calo del 2,57%.



Invariato lo spread , che si posiziona a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,01%.



Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte , che sale di un frazionale +0,24%, sostanzialmente invariato Londra , che riporta un moderato -0,13%, e seduta senza slancio per Parigi , che riflette un moderato aumento dello 0,51%.



Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 55.526 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,43%); con analoga direzione, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,42%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi (+2,61%), A2A (+1,82%), Azimut (+1,59%) e Moncler (+1,57%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI , che ottiene -1,63%.



In rosso Saipem , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.



Deludente Leonardo , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Ferrari , che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sesa (+3,79%), Cementir (+2,80%), SOL (+2,66%) e Zignago Vetro (+2,01%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico , che continua la seduta con -2,03%.



Spicca la prestazione negativa di Rai Way , che scende dell'1,59%.



Discesa modesta per Reply , che cede un piccolo -0,98%.



Pensosa Piaggio , con un calo frazionale dello 0,67%.

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