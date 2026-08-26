Milano positiva con gli altri mercati europei
(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.
Gli investitori restano cauti in attesa dei risultati in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale. In giornata anche il PIL e il PCE statunitensi, dai quali sono previsti ulteriori segnali utili a tracciare il percorso di politica monetaria della Federal Reserve.
Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.
Il sentiment beneficia intanto del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno discutendo un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,167. Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 4.622,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 80,25 dollari per barile, in forte calo del 2,57%.
Invariato lo spread, che si posiziona a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,01%.
Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,24%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,13%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,51%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 55.526 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,43%); con analoga direzione, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,42%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi (+2,61%), A2A (+1,82%), Azimut (+1,59%) e Moncler (+1,57%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI, che ottiene -1,63%.
In rosso Saipem, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.
Deludente Leonardo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Ferrari, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sesa (+3,79%), Cementir (+2,80%), SOL (+2,66%) e Zignago Vetro (+2,01%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico, che continua la seduta con -2,03%.
Spicca la prestazione negativa di Rai Way, che scende dell'1,59%.
Discesa modesta per Reply, che cede un piccolo -0,98%.
Pensosa Piaggio, con un calo frazionale dello 0,67%.
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