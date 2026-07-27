Mercati europei positivi, a Milano giù i petroliferi

(Teleborsa) - Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia
. Andamento positivo anche per Piazza Affari. A Milano in netto calo i titoli petroliferi - con Eni
, Tenaris
e Saipem
- in scia alla frenata del prezzo del greggio, che registra ribassi intorno al 5% in scia ai nuovi spiragli di pace
tra Stati Uniti e Iran. In luce Amplifon
e Unicredit
, dopo che JPMorgan ha rispettivamente alzato raccomandazione
e target price
, oltre che Buzzi e Cucinelli.
Nel frattempo, gli investitori guardano alla decisione di politica monetaria della Federal Reserve di mercoledì
e agli utili di diverse società tecnologiche a mega capitalizzazione, che metteranno alla prova la capacità della spesa sull’intelligenza artificiale di continuare a sostenere le elevate valutazioni azionarie.
Sul fronte macro c'è attesa per l'indice IFO
della Germania di luglio.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.105,3 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 83,77 dollari per barile, in netto calo del 7,40%.
Lo Spread
migliora, toccando i +78 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,92%. Nello scenario borsistico europeo
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,39%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%, e in luce Parigi
, con un ampio progresso dello 0,89%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,59%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 54.739 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,94%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,33%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Amplifon
(+3,99%), Buzzi
(+2,68%), Brunello Cucinelli
(+2,60%) e Ferrari
(+1,98%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ENI
, che ottiene -4,36%.
Contrazione moderata per Tenaris
, che soffre un calo dell'1,14%.
Sottotono Snam
che mostra una limatura dell'1,06%.
Deludente Saipem
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, MFE A
(+3,47%), MFE B
(+3,35%), Ferragamo
(+2,50%) e Ariston Holding
(+2,43%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico
, che ottiene -1,88%.
Fiacca Philogen
, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.
Discesa modesta per Comer Industries
, che cede un piccolo -0,6%.