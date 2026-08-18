Piazza Affari in calo con il resto dell'Europa

(Teleborsa) - Seduta sottotono per Milano
e gli altri mercati europei. A Wall Street, l'S&P-500
prosegue le contrattazioni in timido calo.
A pesare sui listini sono il sell-off sul comparto dei chip, le persistenti tensioni geopolitiche e i timori di inflazione unitamente all'impennata dei rendimenti dei titoli di stato che ha accentuato la pressione sulle quotazioni.
Sul fronte macro, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, la produzione industriale USA
di luglio ha registrato un +0,2% su base mensile, rispetto al +0,3% indicato dal consensus e di giugno (rivisto da +0,1%). Su base annua si registra ancora un rialzo dell'1,1%.
La produzione manifatturiera
è aumentata anch'essa dello 0,2% su mese, in linea al consensus, dopo il +0,3% del mese precedente (dato rivisto da flat).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.358,5 dollari l'oncia, in calo dell'1,32%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,34%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +82 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,07%. Tra gli indici di Eurolandia
vendite su Francoforte
, che registra un ribasso dello 0,80%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e seduta negativa per Parigi
, che mostra una perdita dello 0,82%.
Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB
che accusa una discesa dell'1,06%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 55.617 punti, ritracciando dell'1,08%.
Negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,3%); sulla stessa linea, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-0,72%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, Nexi
avanza dell'1,97%.
Resistente Snam
, che segna un piccolo aumento dell'1,26%. ENI
avanza dello 0,95%.
Si muove in modesto rialzo A2A
, evidenziando un incremento dello 0,75%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics
, che ha chiuso a -7,57%.
Pesante Prysmian
, che segna una discesa di ben -4,88 punti percentuali.
Sotto pressione Buzzi
, che accusa un calo del 3,35%.
Scivola Avio
, con un netto svantaggio del 3,25%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Reply
(+1,88%), MFE B
(+1,77%), Rai Way
(+1,71%) e MFE A
(+1,36%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technoprobe
, che ha terminato le contrattazioni a -7,32%.
In rosso Moltiply Group
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,57%.
Spicca la prestazione negativa di Danieli
, che scende del 3,35%. Maire
scende del 2,83%.