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Piazza Affari in calo con il resto dell'Europa

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari in calo con il resto dell'Europa
(Teleborsa) - Seduta sottotono per Milano e gli altri mercati europei. A Wall Street, l'S&P-500 prosegue le contrattazioni in timido calo.

A pesare sui listini sono il sell-off sul comparto dei chip, le persistenti tensioni geopolitiche e i timori di inflazione unitamente all'impennata dei rendimenti dei titoli di stato che ha accentuato la pressione sulle quotazioni.

Sul fronte macro, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, la produzione industriale USA di luglio ha registrato un +0,2% su base mensile, rispetto al +0,3% indicato dal consensus e di giugno (rivisto da +0,1%). Su base annua si registra ancora un rialzo dell'1,1%.

La produzione manifatturiera è aumentata anch'essa dello 0,2% su mese, in linea al consensus, dopo il +0,3% del mese precedente (dato rivisto da flat).

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 4.358,5 dollari l'oncia, in calo dell'1,32%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,34%.

Lo Spread peggiora, toccando i +82 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,07%.

Tra gli indici di Eurolandia vendite su Francoforte, che registra un ribasso dello 0,80%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dello 0,82%.

Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,06%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 55.617 punti, ritracciando dell'1,08%.

Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,3%); sulla stessa linea, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-0,72%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Nexi avanza dell'1,97%.

Resistente Snam, che segna un piccolo aumento dell'1,26%.

ENI avanza dello 0,95%.

Si muove in modesto rialzo A2A, evidenziando un incremento dello 0,75%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -7,57%.

Pesante Prysmian, che segna una discesa di ben -4,88 punti percentuali.

Sotto pressione Buzzi, che accusa un calo del 3,35%.

Scivola Avio, con un netto svantaggio del 3,25%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Reply (+1,88%), MFE B (+1,77%), Rai Way (+1,71%) e MFE A (+1,36%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technoprobe, che ha terminato le contrattazioni a -7,32%.

In rosso Moltiply Group, che evidenzia un deciso ribasso del 3,57%.

Spicca la prestazione negativa di Danieli, che scende del 3,35%.

Maire scende del 2,83%.
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