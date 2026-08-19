Caute Milano e le altre borse europee
(Teleborsa) - Andamento prudente per le Borse europee in un contesto di incertezza a causa degli elevati rendimenti obbligazionari, le tensioni geopolitiche e la rinnovata pressione sul comparto dei semiconduttori.
Rimane monitorato anche il fronte commerciale con l'amministrazione Trump che ha rinviato di tre giorni l'applicazione di dazi del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi, affermando che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare.
Focus, infine, sui verbali della Federal Reserve in uscita stasera e che dovrebbero fornire nuovi spunti sull'orientamento di politica monetaria della banca centrale.
Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,159. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,95%), raggiunge 85,75 dollari per barile.
Lo Spread migliora, toccando i +80 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,05%.
Tra gli indici di Eurolandia senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,08%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,07%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,19%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 53.049 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 55.639 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%); come pure, sulla parità il FTSE Italia Star (-0,01%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+1,23%), Stellantis (+1,22%), Hera (+0,94%) e ENI (+0,73%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,70%.
Tentenna Prysmian, che cede l'1,36%.
Sostanzialmente debole Fincantieri, che registra una flessione dello 0,79%.
Si muove sotto la parità Moncler, evidenziando un decremento dello 0,61%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+2,36%), Banca Generali (+1,36%), ENAV (+0,97%) e SOL (+0,94%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Intercos, che continua la seduta con -2,31%.
Contrazione moderata per CIR, che soffre un calo dell'1,13%.
Sottotono NewPrinces che mostra una limatura dello 0,92%.
Deludente Ferragamo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
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