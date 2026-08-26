Segnali d'acquisto per United Utilities

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , con una variazione percentuale dello 0,77%.





Operatività odierna:

A livello operativo, United Utilities presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 14,36 sterline, con stop loss impostato a quota 13,66 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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