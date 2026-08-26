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Volkswagen, Blume ai lavoratori: intensificare gli sforzi di risparmio

Finanza, Trasporti
Volkswagen, Blume ai lavoratori: intensificare gli sforzi di risparmio
(Teleborsa) - I lavoratori dello stabilimento di Emden, che potrebbe essere chiuso nell’ambito di un imponente piano di risanamento, dovranno intensificare gli sforzi di risparmio. Questa l'esortazione dell’amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, al personale, secondo alcuni estratti di un suo discorso diffusi oggi dall’azienda, avvertendo anche che i costi sono ancora troppo elevati rispetto a quelli dei concorrenti.

"Questo percorso non è finito. Perché non ci confrontiamo solo con i nostri risultati passati, ma anche con i migliori siti europei", ha detto Blume. "I costi del lavoro oggi sono più che raddoppiati rispetto a quelli di siti europei comparabili. E per quanto riguarda i costi di produzione, altri stabilimenti sono ancora significativamente più competitivi. Non è una critica, è la realtà con cui dobbiamo fare i conti", ha aggiunto.

Emden, stabilimento dedicato ai veicoli elettrici nella Bassa Sassonia, è uno dei quattro stabilimenti che attualmente non dispongono di un piano industriale oltre il 2030.

Il CEO, che in questi giorni sta visitando i siti aziendali nel tentativo di rassicurare i lavoratori e raccogliere consenso sulle ampie misure di riduzione dei costi, ha definito le chiusure come una misura estrema. L’amministratore delegato ha anche detto ai lavoratori che la responsabilità di Volkswagen non verrebbe meno anche qualora non riuscisse a garantire il futuro del sito.
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