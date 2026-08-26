Volkswagen, Blume ai lavoratori: intensificare gli sforzi di risparmio

(Teleborsa) - I lavoratori dello stabilimento di Emden
, che potrebbe essere chiuso nell’ambito di un imponente piano di risanamento
, dovranno intensificare gli sforzi di risparmio
. Questa l'esortazione dell’amministratore delegato di Volkswagen
, Oliver Blume, al personale, secondo alcuni estratti di un suo discorso diffusi oggi dall’azienda, avvertendo anche che i costi sono ancora troppo elevati rispetto a quelli dei concorrenti.
"Questo percorso non è finito. Perché non ci confrontiamo solo con i nostri risultati passati, ma anche con i migliori siti europei", ha detto Blume. "I costi del lavoro oggi sono più che raddoppiati
rispetto a quelli di siti europei comparabili. E per quanto riguarda i costi di produzione, altri stabilimenti sono ancora significativamente più competitivi. Non è una critica, è la realtà con cui dobbiamo fare i conti", ha aggiunto.
Emden, stabilimento dedicato ai veicoli elettrici nella Bassa Sassonia, è uno dei quattro stabilimenti che attualmente non dispongono di un piano industriale oltre il 2030
.
Il CEO, che in questi giorni sta visitando i siti aziendali nel tentativo di rassicurare i lavoratori e raccogliere consenso sulle ampie misure di riduzione dei costi, ha definito le chiusure come una misura estrema
. L’amministratore delegato ha anche detto ai lavoratori che la responsabilità di Volkswagen non verrebbe meno
anche qualora non riuscisse a garantire il futuro del sito.