Volkswagen, Morningstar DBRS abbassa rating a BBB (high) da A (low): outlook rivisto a Stabile

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha declassato il rating dell'emittente di Volkswagen AG e di Volkswagen International Finance a BBB (high) da A (low), rivedendo il trend da Negativo a Stabile. L'agenzia ha inoltre modificato il rating sul debito senior unsecured di VW Credit Canada a BBB (high) da A (low) e quello sulla carta commerciale a R-2 (high) da R-1 (low), con trend anch'essi portati a Stabile.



Il cambio di trend riflette l'aspettativa che il gruppo riesca a ridurre gradualmente la propria base di costi e migliorare i margini operativi nel 2026, basandosi sui tagli a costi e capacità già realizzati dallo scorso anno. Il declassamento riflette invece diverse sfide strutturali del settore, in particolare le difficoltà di Volkswagen in Cina, dove i produttori domestici competono aggressivamente sui prezzi in un mercato in forte contrazione nel 2026, oltre agli effetti delle politiche commerciali dell'amministrazione Trump, che hanno comportato dazi più elevati su diversi mercati.



Elemento positivo citato dall'agenzia è l'accordo annunciato il 24 giugno 2026 per la cessione del 51% di Everllence a Bain Capital , mantenendo il restante 49%, operazione attesa generare circa 7,4 miliardi di euro di liquidità.



Sul fronte delle prospettive, DBRS prevede che i ricavi industriali scendano del 2,0% a 254,6 miliardi di euro nel 2026, per poi recuperare a 257,1 miliardi nel 2027 e 262,3 miliardi nel 2028. L'EBIT è atteso salire da 12,3 a 12,7 miliardi di euro nel 2026, per poi accelerare a 15,7 miliardi nel 2028, quando i benefici dei tagli occupazionali saranno più visibili. Il gruppo punta a 11 miliardi di euro annui di risparmi sui costi entro il 2030.



I principali rischi individuati dall'agenzia di rating includono un deterioramento più marcato in Cina, dazi prolungati o il mancato raggiungimento dei tagli ai costi annunciati.

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