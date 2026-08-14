Analisti di RBC negativi sul comparto automobilistico tedesco
Ma spiraglio di luce per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Gli analisti di RBC hanno rivisto al ribasso i target price dei principali produttori automobilistici tedeschi pur confermandone gli attuali rating.
In dettaglio, il prezzo obiettivo di BMW e di Porsche è stato ridotto rispettivamente a 60 euro (da 62 euro) e a 45 euro (da 46 euro), mantenendo per entrambi i titoli la raccomandazione "Sector Perform"; il target price di Volkswagen è stato limato a 120 euro, dal precedente 121 euro, ribadendo l'Outperform.
Diversa visione sul titolo Mercedes-Benz, il cui target price è stato rivisto al rialzo a 54 euro, dal precedente 53 euro. Confermato il rating Sector Perform.
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