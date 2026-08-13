UE approva acquisto di Everllence da parte di Volkswagen e Bain Capital

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Everllence da parte di Volkswagen , entrambe tedesche, e di Bain Capital Investors, società statunitense. L'operazione riguarda principalmente soluzioni di propulsione, decarbonizzazione ed efficienza per i settori marittimo, energetico e industriale.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, dato che le società non operano negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.



Lo scorso giugno Volkswagen ha annunciato la cessione del 51% di Everllence (precedentemente MAN Energy Solutions) a Bain Capital per 7,4 miliardi di euro. Con circa 16.000 dipendenti e un fatturato di 4,9 miliardi di euro, Everllence si posiziona tra i principali produttori mondiali di motori di grandi dimensioni, turbomacchine e soluzioni per la decarbonizzazione.



(Foto: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash)

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