Lamborghini, fatturato in crescita del 7,4% nel semestre nonostante calo delle consegne

(Teleborsa) - Automobili Lamborghini, storico marchio italiano controllato dalla tedesca Volkswagen , ha raggiunto un fatturato pari a 1,74 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2026, in crescita del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, a fronte di 5.422 vetture consegnate (-4,6% vs 2025).



La società parla di un risultato conseguito nonostante un contesto globale complesso, segnato da importanti instabilità geopolitiche. I dazi negli Stati Uniti, il conflitto in Medio Oriente, l'andamento complessivo del mercato del lusso in Cina e la crescente incertezza sul mercato europeo, hanno determinato una contrazione del segmento di riferimento pari al -7,7%, rispetto al quale il marchio ha registrato un andamento più solido.



"Anche in una fase di crescente discontinuità per i mercati globali, Automobili Lamborghini ha dimostrato la propria resilienza, registrando il fatturato più alto della sua storia - ha commentato l'AD Stephan Winkelmann - Una forza che nasce da un modello unico, fondato sull'esclusività e sul valore del marchio. La nostra priorità è chiara, continuare a proteggere e rafforzare il posizionamento del brand".



Il risultato operativo si attesta a 395 milioni di euro, con una redditività del 22,7% confermando la solidità del marchio e la coerenza con la propria strategia di crescita sostenibile, nonostante continui ad essere influenzato da fattori esogeni che hanno inciso sull’intero semestre. Il dato si confronta con i 431 milioni di euro e il 26,6% del primo semestre 2025.

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