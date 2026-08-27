Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Appiattita la performance del Nasdaq Composite, che porta a casa un modesto -0,08%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 26.414 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 25.896,7 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Nasdaq Composite è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 26.414.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)