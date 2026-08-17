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Borsa: Milano avanza dello 0,26% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 53.721,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,26% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,26%, con 53.721,7 punti alle 10:30.
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