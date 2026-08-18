Milano 18-ago
0 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 +0,07%
Francoforte 18-ago
26.128 -0,80%

Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,06%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 53.017,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,06%
Ribasso per Milano, in flessione dell'1,06%, termina le contrattazioni a 53.017,84 punti.
Condividi
```