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Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,06%
Il FTSE MIB archivia la giornata a 53.017,84 punti
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18 agosto 2026 - 17.39
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Ribasso per Milano, in flessione dell'1,06%, termina le contrattazioni a 53.017,84 punti.
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