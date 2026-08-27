Milano 26-ago
52.883 0,00%
Nasdaq 26-ago
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Dow Jones 26-ago
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Londra 26-ago
10.878 0,00%
Francoforte 26-ago
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,2%

SSE a 3.935,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,2%
Indice SSE +1,2% a quota 3.935,99 all'apertura pomeridiana.
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