Milano 7-ago
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Dow Jones 7-ago
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Londra 7-ago
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,06%

SSE a 3.919,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,06%
Indice SSE +1,06% a quota 3.919,51 all'apertura pomeridiana.
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