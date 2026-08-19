Milano 18-ago
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Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,77%

SSE a 3.912,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,77%
Indice SSE -1,77% a quota 3.912,17 all'apertura pomeridiana.
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