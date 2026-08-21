Milano 20-ago
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Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 20-ago
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Francoforte 20-ago
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,24%

SSE a 3.903,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,24%
Indice SSE +0,24% a quota 3.903,81 all'apertura pomeridiana.
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