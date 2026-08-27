Coinbase Global, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che mostra una salita bruciante del 6,49% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coinbase Global rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Coinbase Global classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 198,2 USD e primo supporto individuato a 184,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 211,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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