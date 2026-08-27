Milano 14:59
52.582 -0,57%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 14:59
10.832 -0,43%
Francoforte 14:59
26.347 +0,23%

Cummins spinge al rialzo

Finanza
Cummins spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Nuovo spunto rialzista per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +0,96%.


Operatività odierna:
Le azioni di Cummins, su questi prezzi fissati a 578,1 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 146,4 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```