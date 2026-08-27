Cummins spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Nuovo spunto rialzista per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +0,96%.
Operatività odierna:
Le azioni di Cummins, su questi prezzi fissati a 578,1 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 146,4 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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