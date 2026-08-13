Indicazioni rialziste per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Risultato positivo per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , parte dell' S&P-500 , che lievita dello 0,77%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Cummins presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 637,9 USD, con stop loss impostato a quota 146,4 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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