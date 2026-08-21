Invito all'acquisto per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Chiusura negativa per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , componente dell' S&P-500 , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,49%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Cummins suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 593,2 USD, con stop loss stimato in area 146,4 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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