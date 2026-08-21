Milano 14:43
52.738 +0,14%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 14:43
10.779 +0,29%
Francoforte 14:43
26.085 +0,39%

Invito all'acquisto per Cummins

Finanza
Invito all'acquisto per Cummins
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Chiusura negativa per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, componente dell'S&P-500, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,49%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Cummins suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 593,2 USD, con stop loss stimato in area 146,4 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```