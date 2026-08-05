Attese positive per Cummins

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Ribasso scomposto per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,99% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Cummins presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 636 USD, con stop loss individuato in area 146,4 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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