Milano 17-ago
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In evidenza Applied Materials sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Applied Materials sul listino di New York
Effervescente il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,40%.
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