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In evidenza Carvana sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Carvana sul listino di New York
Brillante rialzo per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,72%.
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