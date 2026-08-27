Indicazioni rialziste per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Risultato positivo per il gruppo farmaceutico spagnolo , parte dell' Ibex 35 , che lievita dello 0,50%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 60,8 Euro, con stop loss calcolato a quota 58,37 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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