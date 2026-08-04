Milano 12:16
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Londra 12:16
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Londra: violenta contrazione per Smith & Nephew

Migliori e peggiori, In breve
Londra: violenta contrazione per Smith & Nephew
Ribasso scomposto per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che esibisce una perdita secca del 5,51% sui valori precedenti.
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