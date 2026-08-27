Parigi: calo per Vinci
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 3,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Vinci rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 114,2 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 118,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 122,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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