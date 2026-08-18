Milano 15:23
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Parigi: rosso per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Schneider Electric
Rosso per il gruppo industriale francese, che sta segnando un calo del 2,43%.
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