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Parigi: calo per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Dassault Systemes
Retrocede la società di software francese, con un ribasso dell'1,94%.
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