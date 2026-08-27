Milano 15:06
52.619 -0,50%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 15:06
10.835 -0,39%
Francoforte 15:06
26.374 +0,33%

Parigi: movimento negativo per Veolia Environnement

Migliori e peggiori
Parigi: movimento negativo per Veolia Environnement
(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi francese, che passa di mano con un calo del 3,16%.

La tendenza ad una settimana di Veolia Environnement è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,45 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,57. Il peggioramento dell'utility francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```