Parigi: movimento negativo per Veolia Environnement

(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi francese , che passa di mano con un calo del 3,16%.



La tendenza ad una settimana di Veolia Environnement è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,45 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,57. Il peggioramento dell' utility francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 32,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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