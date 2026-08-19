Veolia Environment ben comprata dopo rialzo TP da RBC a 41,5 euro

(Teleborsa) - Seduta positiva per Veolia Environnement , che scambia in rialzo dell'1,06% alla Borsa di Parigi, dopo che la banca d'affari RBC ha rivisto al rialzo il target price del titolo a 41,5 euro da 40,5 euro, confermando un giudizio "outperform". La nuova valutazione implica un rialzo potenziale del 22% che fa perno sulla rotazione di asset e sulla concentrazione degli investimenti su business ad alto potenziale.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di servizi francese evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Veolia Environnement rispetto all'indice.



Quadro tecnico in deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,02 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,33. Il peggioramento dell' utility francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,85.

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