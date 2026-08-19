Veolia Environment ben comprata dopo rialzo TP da RBC a 41,5 euro
(Teleborsa) - Seduta positiva per Veolia Environnement, che scambia in rialzo dell'1,06% alla Borsa di Parigi, dopo che la banca d'affari RBC ha rivisto al rialzo il target price del titolo a 41,5 euro da 40,5 euro, confermando un giudizio "outperform". La nuova valutazione implica un rialzo potenziale del 22% che fa perno sulla rotazione di asset e sulla concentrazione degli investimenti su business ad alto potenziale.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di servizi francese evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Veolia Environnement rispetto all'indice.
Quadro tecnico in deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,02 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 34,33. Il peggioramento dell'utility francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,85.
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